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Зимние олимпийские виды спорта

Трусова поблагодарила Тутберидзе и других тренеров после перехода в группу Плющенко

С 2016 года фигуристка тренировалась у Тутберидзе, она дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезон
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 мая. Фигуристка Александра Трусова, которая со следующего сезона будет тренироваться в группе Евгения Плющенко, поблагодарила своего бывшего тренера Этери Тутберидзе и других специалистов за работу. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

6 мая двукратный олимпийский чемпион Плющенко в разговоре с ТАСС сообщил о переходе спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Тутберидзе, она дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне.

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"В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг, - написала Трусова. - Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко, для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил".

"Я остаюсь благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мной до этого момента. Благодарю Ольгу Михайловну Щевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Цареву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю [хореографа] Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы", - отметила спортсменка.

Также 15-летняя фигуристка в своем обращении отметила Сергея Дудакова, Сергея Розанова, тоже перешедшего в группу Плющенко, и выразила благодарность учителям школы "Самбо-70".

Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при. В финале серии, а также на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.

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Зимние олимпийские виды спорта
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