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Футбол во Франции

Глава УЕФА назвал преждевременным решение о завершении чемпионата Франции

Ранее чемпионом турнира был объявлен ПСЖ
Глава УЕФА Александер Чеферин EPA/MARTIAL TREZZINI
Описание
Глава УЕФА Александер Чеферин
© EPA/MARTIAL TREZZINI

ТАСС, 15 мая. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал решение о досрочном завершении чемпионата Франции преждевременным. Об этом он заявил в интервью катарской телекомпании beIN Sports.

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"Для меня это решение преждевременно. Я уважаю это решение, нас о нем не спрашивали, поскольку оно было принято властями Франции", - сказал Чеферин.

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных из-за решения властей страны ограничить проведение спортивных мероприятий до августа, позднее Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен "Пари Сен-Жермен". Элитный дивизион покинули "Амьен" и "Тулуза", из второго дивизиона поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

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