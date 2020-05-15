Глава УЕФА назвал преждевременным решение о завершении чемпионата Франции

ТАСС, 15 мая. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал решение о досрочном завершении чемпионата Франции преждевременным. Об этом он заявил в интервью катарской телекомпании beIN Sports .

"Для меня это решение преждевременно. Я уважаю это решение, нас о нем не спрашивали, поскольку оно было принято властями Франции", - сказал Чеферин.

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных из-за решения властей страны ограничить проведение спортивных мероприятий до августа, позднее Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен "Пари Сен-Жермен". Элитный дивизион покинули "Амьен" и "Тулуза", из второго дивизиона поднимутся "Лорьян" и "Ланс".