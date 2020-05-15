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Футбол в России

У "Зенита" есть разрешение на возобновление тренировок, в клубе ждут вердикта РФС

Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая
Футболисты "Зенита" EPA-EFE/LISELOTTE
Описание
Футболисты "Зенита"
© EPA-EFE/LISELOTTE

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" получил разрешение на возобновление тренировочного процесса, но пока только готовится к возвращению к тренировкам и ориентируется на решение исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Зенита".

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Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что игроки "Зенита" возобновили тренировки и работают в индивидуальном порядке на поле под руководством тренерского штаба.

"У ФК "Зенит" есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе. На данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом", - сообщили в пресс-службе.

Сезон-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

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