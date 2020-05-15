РФС учел санитарно-эпидемиологические нормы при составлении протокола матчей РПЛ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) учел санитарно-эпидемиологические нормы при разработке протокола относительно проведения матчей. Об этом во время онлайн-конференции по итогам исполкома РФС рассказал президент организации Александр Дюков.

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В пятницу исполком РФС принял решение возобновить сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня. Также возобновится Кубок России. Протокол находится в стадии согласования между РФС, Российской премьер-лигой, Роспотребнадзором и Минспортом.

"Разработан протокол, мы учли основные санитарно-эпидемиологические нормы, а также использовали опыт компаний, которые продолжали работать. Также учли опыт зарубежных коллег - бундеслиги, ла лиги, серии А", - сказал Дюков.

Чемпионат Германии по футболу (бундеслига) возобновится 16 мая.

Бюро исполкома РФС 17 марта приостановило все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат и кубок страны, из-за коронавируса.