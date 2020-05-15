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Футбол в России

Дюков: ФНЛ и ПФЛ не могли бы доиграть свои турниры из-за необеспечения мер безопасности

Ранее общее собрание ФНЛ и совет ПФЛ высказались за досрочное завершение своих турниров
Глава РФС Александр Дюков Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение первенств Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), поскольку клубы обеих лиг не смогли обеспечить меры безопасности. Об этом на онлайн-конференции сообщил президент РФС Александр Дюков.

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Ранее общее собрание ФНЛ и совет ПФЛ высказались за досрочное завершение своих турниров.

"Лиги и клубы, к сожалению, не могут обеспечить меры безопасности, которые мы разработали. Им бы было сложно выполнять их с финансовой точки зрения", - сказал Дюков.

Соревнования в обеих первенствах были прерваны из-за пандемии коронавируса 17 марта.

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