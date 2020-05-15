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Футбол в России

Лебедев: возобновление сезона РПЛ придаст положительных эмоций гражданам страны

Турнир возобновится 21 июня

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Решение возобновить чемпионат России по футболу даст позитивный настрой гражданам страны. Такое мнение ТАСС высказал зампред Госдумы, бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

В пятницу исполком РФС единогласно проголосовал за возобновление сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) с 21 июня.

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"Это абсолютно правильное и необходимое решение, - сказал Лебедев. - Наши болельщики за время изоляции соскучились по положительным эмоциям и зрелищу, футбол любит большое количество людей в нашей стране. Возвращения футбола, хоть и без болельщиков, но на экраны, придаст нашим гражданам побольше позитива".

"Здесь важен и спортивный принцип. Завершение чемпионата по текущей таблицы могло быть для некоторых клубов проблемой, и спортивный принцип был бы нарушен. Правильно, что приняли решение доиграть, пусть даже без зрителей", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат России среди команд премьер-лиги был приостановлен после 22 туров 17 марта. Оставшиеся матчи турнира пройдут без зрителей.

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