Лебедев: возобновление сезона РПЛ придаст положительных эмоций гражданам страны

В пятницу исполком РФС единогласно проголосовал за возобновление сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) с 21 июня.

"Это абсолютно правильное и необходимое решение, - сказал Лебедев. - Наши болельщики за время изоляции соскучились по положительным эмоциям и зрелищу, футбол любит большое количество людей в нашей стране. Возвращения футбола, хоть и без болельщиков, но на экраны, придаст нашим гражданам побольше позитива".

"Здесь важен и спортивный принцип. Завершение чемпионата по текущей таблицы могло быть для некоторых клубов проблемой, и спортивный принцип был бы нарушен. Правильно, что приняли решение доиграть, пусть даже без зрителей", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат России среди команд премьер-лиги был приостановлен после 22 туров 17 марта. Оставшиеся матчи турнира пройдут без зрителей.