Хозяин матча Кубка России "Зенит" - "Спартак" будет определен на бюро исполкома РФС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Решение о месте проведения полуфинального матча Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" будет принято на бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом на пресс-конференции сообщил президент РФС Александр Дюков.

1 апреля РФС приостановил все соревнования на территории страны до 31 мая. В пятницу исполком РФС принял единогласное решение о возобновлении Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.

"Решение о месте проведения матча Кубка России "Спартак" - "Зенит" не принято, оно будет принято на бюро исполкома. Сегодня мы приняли только решение о продолжении розыгрыша кубка", - сказал Дюков.

На данный момент хозяин поля не определен. В регламенте турнира не описан порядок выбора хозяина поля. Матч между "Зенитом" и "Спартаком" должен состояться 18 или 19 июля. В РФС подчеркнули, что игры кубка будут проходить в городах с более благополучной эпидемиологической обстановкой.