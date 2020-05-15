В Госдуме рассказали, когда рассмотрят вопрос возвращения пива на стадионы

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. 10 января член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев уточнил, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Законопроект по возвращению продажи пива на стадионы будет рассмотрен Госдумой в июне. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы и автор законопроекта Игорь Лебедев.

Свищев: доходы от продажи пива на стадионах составят до 4 млрд рублей в год

"Понимание есть в том, что законопроект будет рассмотрен и обсужден, - сказал Лебедев. - На сегодняшний день дату мы назвать не может, поскольку пандемия нарушила все планы. По нашим подсчетам, если бы все было хорошо, закон был бы уже принят. А в этой ситуации мы не считаем для себя правильным подсовывать его на принятие парламентом в тех условиях, когда работа идет в основном для законов, связанных с пандемией".

"До конца мая мы еще подождем. А в июне выйдем на второе и третье чтение", - добавил парламентарий.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.