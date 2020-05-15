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Футбол в России

Дюков: будущий контракт между РФС и "Аэрофлотом" предполагает обоюдное улучшение условий

Глава Российского футбольного союза отметил, что соглашение пока не подписано, но соответствующая договоренность достигнута

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новый контракт между Российским футбольным союзом (РФС) и авиакомпанией "Аэрофлот", который еще не подписан, предполагает улучшение условий для обеих сторон. Об этом на онлайн-конференции сообщил президент РФС Александр Дюков.

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13 мая служба коммуникаций РФС сообщила о приостановке переговоров о партнерстве между "Аэрофлотом" и РФС из-за ситуации в авиационной отрасли, вызванной пандемией коронавируса. Спустя два дня Дюков отметил, что ни один из партнеров союза не просил пересмотра условий контрактов в условиях пандемии.

"Нового контракта пока нет, есть договоренность - контракт был подготовлен, но не подписан, - сказал Дюков. - Новый контракт предполагал улучшение условий для Российского футбольного союза с одной стороны, а с другой "Аэрофлот" получал дополнительный рекламный инвентарь. Если говорить о новом договоре, победил подход win-win, когда выиграли обе стороны. К сожалению, новый контракт пока не подписан в связи со сложившейся ситуацией".

"По прошлому контракту Российский футбольный союз производил доплату за перевозку национальной команды. Размер платежей со стороны РФС превышал размер выплат со стороны "Аэрофлота" в наш адрес", - добавил президент РФС.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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