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Футбол в России

Президент "Урала" Иванов: придется подчиниться решению РФС и доиграть чемпионат

В пятницу РФС принял решение о возобновлении матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня
Президент "Урала" Григорий Иванов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент "Урала" Григорий Иванов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Урал" из Екатеринбурга Григорий Иванов изначально выступал за досрочное завершение сезона из-за пандемии коронавируса, однако его клуб готов доиграть турнир после соответствующего решения Российского футбольного союза (РФС). Об этом Иванов сообщил ТАСС.

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В пятницу исполком РФС принял единогласное решение о возобновлении матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня, матчи Олимп - Кубка России начнутся с 24 июня. "Урал" встретится с ярославским "Шинником" в матче 1/4 финала кубка страны.

"Я ранее не раз выступал за досрочное завершение сезона, но если Российский футбольный союз принял такое решение, то мы подчинимся ему и будем доигрывать, - отметил Иванов. - Что нам остается делать в такой ситуации? А сейчас все равно существуют большие проблемы, и мы не знаем, как это все пройдет. Дай бог, чтобы все прошло благополучно".

"Нам же надо привезти футболистов, определиться с началом тренировок, хотя у нас в регионе все пока находятся на карантине. Непонятно, когда его снимут. Может быть, сперва разрешат проводить только индивидуальные занятия. Действительно, очень много проблем существует", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Окончательное решение о возобновлении сезона-2019/20 РПЛ остается за федеральными и региональными властями.

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