{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут власти

Турнир должен возобновиться 21 июня
Глава РФС Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Окончательное решение о возобновлении сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) остается за федеральными и региональными властями. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

На эту тему
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

В пятницу исполком РФС принял единогласное решение о возобновлении РПЛ с 21 июня, матчи Олимп - Кубка России начнутся с 24 июня.

"Сегодня РФС принял решение о возобновлении чемпионата и Кубка России, но окончательное решение будет за федеральными и региональными властями", - сказал Дюков.

17 марта бюро исполкома РФС приостановило из-за пандемии коронавируса все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат страны, в котором сыграно 22 тура из 30 запланированных. В Кубке России осталось провести один четвертьфинальный матч между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом", полуфиналы и финал.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Дюков: ФНЛ и ПФЛ не могли бы доиграть свои турниры из-за необеспечения мер безопасности
Ранее общее собрание ФНЛ и совет ПФЛ высказались за досрочное завершение своих турниров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС