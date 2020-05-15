Дюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут власти

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Окончательное решение о возобновлении сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) остается за федеральными и региональными властями. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В пятницу исполком РФС принял единогласное решение о возобновлении РПЛ с 21 июня, матчи Олимп - Кубка России начнутся с 24 июня.

"Сегодня РФС принял решение о возобновлении чемпионата и Кубка России, но окончательное решение будет за федеральными и региональными властями", - сказал Дюков.

17 марта бюро исполкома РФС приостановило из-за пандемии коронавируса все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат страны, в котором сыграно 22 тура из 30 запланированных. В Кубке России осталось провести один четвертьфинальный матч между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом", полуфиналы и финал.