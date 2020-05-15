Дегтярев: возобновление сезона РПЛ должно проходить при строгом соблюдении медпротокола

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Возобновление чемпионата России по футболу должно проходить при строгом соблюдении медицинского протокола. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял единогласное решение о возобновлении сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.

"Спортсмены и болельщики с нетерпением ждут возвращения футбола, - сказал Дегтярев. - После выступления президента Владимира Владимировича Путина о поэтапном выходе из режима ограничений началась работа над планом послаблений и в сфере спорта. Возобновление чемпионата - это не только большой шаг, но и большая ответственность. Очень многое зависит от клубов".

"Именно им предстоит следить за строгим соблюдением медицинского протокола и мер безопасности, включая порядок прибытия на матчи, проведение тренировок, приветствий, тестирование игроков и персонала на коронавирус. Также нужно будет решить вопрос о возвращении легионеров. Будем надеяться, что соблюдение всех мер предосторожности позволит подготовиться и благополучно доиграть чемпионат", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат России среди команд премьер-лиги был приостановлен после 22 туров 17 марта. Оставшиеся матчи турнира пройдут без зрителей.