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Футбол в России

Дегтярев: возобновление сезона РПЛ должно проходить при строгом соблюдении медпротокола

Турнир возобновится 21 июня

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Возобновление чемпионата России по футболу должно проходить при строгом соблюдении медицинского протокола. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял единогласное решение о возобновлении сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.

"Спортсмены и болельщики с нетерпением ждут возвращения футбола, - сказал Дегтярев. - После выступления президента Владимира Владимировича Путина о поэтапном выходе из режима ограничений началась работа над планом послаблений и в сфере спорта. Возобновление чемпионата - это не только большой шаг, но и большая ответственность. Очень многое зависит от клубов".

"Именно им предстоит следить за строгим соблюдением медицинского протокола и мер безопасности, включая порядок прибытия на матчи, проведение тренировок, приветствий, тестирование игроков и персонала на коронавирус. Также нужно будет решить вопрос о возвращении легионеров. Будем надеяться, что соблюдение всех мер предосторожности позволит подготовиться и благополучно доиграть чемпионат", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат России среди команд премьер-лиги был приостановлен после 22 туров 17 марта. Оставшиеся матчи турнира пройдут без зрителей.

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