СМИ: тренер "Аугсбурга" пропустит матч чемпионата Германии из-за карантина

ТАСС, 15 мая. Главный тренер футбольного клуба "Аугсбург" Хайко Херрлих пропустит первый матч после возобновления чемпионата Германии из-за карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

По информации источника, 48-летний Херрлих нарушил правила по борьбе с коронавирусом, выйдя из отеля без маски и перчаток в магазин за зубной пастой и кремом для рук. Из-за этого тренер некоторое время будет на карантине и пропустит матч "Аугсбурга" против "Вольфсбурга" 16 мая. Сообщается, что карантин Херрлиха окончится только после того, как два его теста на коронавирус дадут отрицательный результат.