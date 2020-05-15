СМИ: тренер "Аугсбурга" пропустит матч чемпионата Германии из-за карантина

ТАСС, 15 мая. Главный тренер футбольного клуба "Аугсбург" Хайко Херрлих пропустит первый матч после возобновления чемпионата Германии из-за карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.
По информации источника, 48-летний Херрлих нарушил правила по борьбе с коронавирусом, выйдя из отеля без маски и перчаток в магазин за зубной пастой и кремом для рук. Из-за этого тренер некоторое время будет на карантине и пропустит матч "Аугсбурга" против "Вольфсбурга" 16 мая. Сообщается, что карантин Херрлиха окончится только после того, как два его теста на коронавирус дадут отрицательный результат.
Херрлих был назначен на пост главного тренера "Аугсбурга" в марте 2020 года. Матч против "Вольфсбурга" должен был стать дебютным для него в этой должности. Ранее он также тренировал германские клубы "Байер" (Леверкузен), "Ян Регенсбург", "Унтерхахинг" и "Бохум". В течение карьеры игрока он по два раза становился чемпионом и обладателем Кубка Германии, а в составе дортмундской "Боруссии" выиграл Лигу чемпионов в 1997 году.
Матчи чемпионата Германии возобновятся 16 мая. Турнир был приостановлен, когда команды провели по 24-25 игр из 34 запланированных. Лидером чемпионата является мюнхенская "Бавария", набравшая 55 очков после 25 матчей. "Аугсбург" находится на 14-м месте, набрав 27 очков после 25 игр.