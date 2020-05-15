Футбол в условиях коронавируса. Инструкция по применению из Германии

Бундеслига — первый из ведущих европейских чемпионатов, который возобновится после паузы, вызванной пандемией. Матчи пройдут уже 16 мая при пустых трибунах

Розыгрыш турнира был приостановлен 13 марта, когда все, за исключением пары "Вердер" — "Айнтрахт", провели по 25 матчей из 34 запланированных. Разговоры о том, что первенство будет возобновлено, велись очень давно. С течением времени в СМИ фигурировали три даты возможного рестарта — 9, 15 и 22 мая. На деле ни одна из них не оказалась верной. 6 мая канцлер Ангела Меркель после видеоконференции с главами регионов объявила о том, что бундеслига возобновится во второй половине мая, не став уточнять дату. На следующий день клубы ее утвердили — 16 мая.

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Предпосылки к тому, что именно Германия станет первой европейской страной, в которую вернется футбол, начали вырисовываться больше месяца назад — еще до того, как эпидемиологическая обстановка в стране начала нормализовываться. Первопроходцем стала лидирующая в турнирной таблице "Бавария" — мюнхенцы приступили к тренировкам еще в начале апреля, занимаясь в группах по три-четыре футболиста. Большинство же команд начало готовиться к оставшимся матчам сезона в начале мая. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин после объявления о возобновлении чемпионата Германии заявил, что это должно добавить людям оптимизма во время пандемии. "Подобное решение — результат конструктивного диалога между футбольными властями и политиками. Я уверен, что Германия станет ярким примером для всех нас в том, что касается возвращения футбола в нашу жизнь с его азартом, эмоциями и непредсказуемостью", — отметил он. Жесткий регламент проведения матчей 1 мая Немецкий футбольный союз (DFB) и Немецкая футбольная лига (DFL) представили совместный регламент проведения матчей в условиях пандемии коронавируса. На 51 странице четко расписаны все детали того, как именно должны быть организованы игры. Так, территория каждого стадиона будет поделена на три области: зона №1 — игровая часть стадиона (поле, периметр поля, включающий техническую зону, туннель для выхода на поле и раздевалки), зона №2 — чаша стадиона (трибуны, зона прессы и диспетчерские) и зона №3 — территория вокруг стадиона (парковка для автобусов и объекты, находящиеся рядом с ареной).

Количество людей, которые могут находиться на стадионе в день матча, также строго регламентировано. Максимально на игре разрешено присутствовать 322 людям (во второй бундеслиге их 270). Учитывая повышенный интерес именно к высшему дивизиону немецкого футбола, стоит детально перечислить категории людей, которые могут находиться в той или иной зоне. Зона №1 — 98 человек, зона №2 — 115 человек, зона №3 — 109 человек. На поле или рядом с ним имеют право находиться 22 основных футболиста, 20 членов тренерского штаба, 18 запасных игроков, 15 сотрудников, работающих с системой видеоассистента рефери (VAR), пять официальных лиц, четыре боллбоя, четыре охранника, четыре медика, три фотографа и три уборщика.

В чаше стадиона разрешено присутствие десяти охранников, четырех медиков, двух пожарных, четырех полицейских, пяти сотрудников стадиона, восьми членов тренерского штаба, делегации гостевой команды из четырех человек, делегации домашней команды из восьми человек, семи организаторов матча, десяти журналистов, четырех видеоаналитиков, двух представителей национального антидопингового агентства, пяти уборщиков, 19 сотрудников, работающих с VAR, и 23 представителей телеканалов. Рядом с ареной должны располагаться 50 охранников, 15 сотрудников, работающих с VAR, 14 представителей телеканалов и восемь агрономов. Расписание и график для футболистов Время прибытия каждого человека строго регламентировано. Так, если матч начинается в 15:30, то уже в 8:00 в разрешенных для их посещения зонах должны быть 27 охранников, восемь агрономов, пять сотрудников стадиона, восемь уборщиков, 22 сотрудника, работающих с VAR, и 14 представителей телеканалов. Таких временных засечек, на которых число людей должно увеличиваться, всего семь — 8:00, 10:00, 12:00 (все — подготовка), 14:00 (начало мероприятия), 15:30 (стартовый свисток), 17:30 (конец матча) и 19:00 (завершение мероприятия).

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К 12 часам на стадионе уже находятся 226 человек. Команды приезжают на дезинфицированных микроавтобусах за 90 минут до игры. Альтернативным является вариант, при котором они добираются на арену на личных автомобилях. Но только при условии, что в каждой машине находится по одному человеку. В автобусах игроки и сотрудники клубов должны сидеть не менее чем в 1,5 м друг от друга в защитных масках. Время прибытия команд не должно пересекаться. В зависимости от инфраструктуры нужно либо пользоваться разными путями до раздевалок, либо направляться туда на расстоянии друг от друга. В раздевалках также настоятельно рекомендуется сохранять дистанцию 1,5 м. Игроки должны заходить внутрь группами — вратари, полевые игроки стартового состава и запасные отдельно. Время нахождения в раздевалке не должно превышать в среднем 30−40 минут для каждого футболиста. Предматчевые и послематчевые мероприятия В туннеле перед выходом на поле необходимо соблюдать социальную дистанцию. Используется выход по принципу "кто раньше стоит, тот раньше и выходит". Отличия в особенностях конструкции туннелей на разных стадионах должны учитываться.

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У выхода из раздевалки до подхода к туннелю помощник судьи в маске должен проверить экипировку игроков. Выход к полю должен осуществляться в шахматном порядке. Игроки должны по возможности не собираться и выходить индивидуально. Команды должны выходить на поле без сопровождения детей и талисманов, а также отказаться от фотографий (фотографы должны находиться либо за воротами, либо на противоположной бровке от туннеля). Прописан отказ от привлечения людей, участвующих в церемонии открытия матча, рукопожатий и сбора в группы перед началом игры. В технической зоне со стороны скамеек запасных не должно быть людей кроме резервных футболистов и тренерских штабов. Исключениями являются резервный арбитр, позиции для операторов, медицинских служб, боллбоев и охранников. Также в этой зоне необходимо сократить присутствие представителей телевидения (сокращение позиций для операторов, отказ от работы комментаторов у бровки).

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