Глава УЕФА: возобновление Бундеслиги станет символом возвращения большого футбола

Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии на неопределенный срок. В четверг глава Германской футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат страны будет возобновлен 16 мая. Все игры будут проходить без зрителей.

"Это отличная новость, что немецкие власти согласились на возобновление Бундеслиги, - сказал Чеферин. - Это добавит оптимизма в жизнь людей. Подобное решение - результат конструктивного диалога между футбольными властями и политиками. Я уверен, что Германия станет ярким примером для всех нас в том, что касается возвращения футбола в нашу жизнь с его азартом, эмоциями и непредсказуемостью".

Национальные чемпионаты большинства стран Европы приостановлены из-за коронавируса, не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, отменены встречи сборных. УЕФА ранее рекомендовал доиграть внутренние чемпионаты.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, более 260 тыс. умерли.