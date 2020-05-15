Руководство "Формулы-1" договорилось о проведении двух Гран-при Великобритании в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон "Формулы-1" 2020 года до сих пор не стартовал. Организаторы чемпионата планируют провести 15-18 этапов, организовав первую гонку в Австрии 5 июля без зрителей. Через несколько дней после этого там же должен пройти и второй этап, а после этого предполагается проведение двух Гран-при Великобритании на трассе "Сильверстоун". Однако ранее английские СМИ сообщали, что между руководством "Формулы-1" и организаторами британского этапа существует ряд финансовых вопросов - владельцы "Сильверстоуна" запрашивали у "Формулы-1" 15 млн фунтов на проведение гонок.

ТАСС, 15 мая. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" договорилось с организаторами Гран-при Великобритании о проведении двух этапов на автодроме "Сильверстоун" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба гоночной трассы.

"Я рад подтвердить, что "Сильверстоун" и "Формула-1" достигли принципиального соглашения о проведении двух гонок без зрителей этим летом, - отметил директор автодрома Стюарт Прингл. - Однако нам еще предстоит получить одобрение на проведение этапов со стороны правительства, поскольку нашим приоритетом является безопасность всех участников соревнований и строгое соблюдение правил по борьбе с коронавирусом".

Помимо финансовых вопросов, проведению этапов в Великобритании угрожают правила, связанные с карантином для всех прибывающих в королевство. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что все авиапассажиры, прилетающие в страну, будут обязаны проходить обязательный 14-дневный карантин. Согласно предполагаемому плану проведения стартовых Гран-при "Формулы-1" нынешнего сезона, сначала два этапа пройдут в Австрии (5 и 8 июля), а 19 и 23 июля должны состояться гонки в Великобритании. Но при условии обязательного двухнедельного карантина команды не смогут после австрийских Гран-при подготовиться к проведению этапов в Великобритании.

В Великобритании базируются семь из десяти команд, участвующих в "Формуле-1".

Из-за пандемии коронавируса отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап изначально был запланирован на 25-27 сентября.