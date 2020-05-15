Гендиректор "Ахмата": РФС не интересовало мнение клубов в вопросе доигровки сезона

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) не стал учитывать мнение клубов в вопросе возобновления розыгрыша чемпионата России, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

В пятницу исполком РФС принял единогласное решение о возобновлении матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня. Ранее Айдамиров заявлял ТАСС, что выступает за досрочное завершение сезона и отмечал, что не меньше 10 клубов в письменной форме обратились в премьер-лигу с соответствующим предложением. Президент РФС Александр Дюков после завершения исполкома заявил, что не стоит рассматривать высказывания представителей некоторых клубов как консолидированную позицию, которую представляет союз.

"Разочарования нет, раз приняли такое решение, значит приняли - будем доигрывать, - сказал Айдамиров. - Наше мнение им все равно, видимо, не интересно. Около 12 клубов написали в РПЛ письма со своей позицией, их никто не услышал, даже не собирался, видимо".

"Раз приняли такое решение, будем доигрывать. Непонятно как, но будем", - добавил гендиректор "Ахмата".

Ранее Айдамиров сообщил ТАСС о том, что клуб из Грозного расторгнет контракты с некоторыми футболистами из-за экономической ситуации. "Только сегодня было принято решение [о возобновлении сезона-2019/20]. Ясности пока нет ни по иностранцам, ни по контрактам", - отметил собеседник агентства.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. На данный момент "Ахмат" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Отставание от 14-го места, которое гарантирует сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола, составляет три очка.