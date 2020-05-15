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Влияние коронавируса на спорт

Международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля

Изначально соревнования были приостановлены на шесть недель, после чего пауза была продлена сначала до 7 июня, а потом до 13 июля
Описание
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT

ТАСС, 15 мая. Международная федерация тенниса (ITF) не будет проводить соревнования до 31 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

С аналогичным заявлением выступили также Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA). Изначально сезон в теннисе был приостановлен на шесть недель, после чего пауза была продлена сначала до 7 июня, потом до 13 июля. Из-за пандемии был отменен Уимблдонский турнир, а открытый чемпионат Франции отложен до конца сентября.

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"В связи с сохраняющейся неопределенностью, связанной с пандемией коронавируса, мы с сожалением объявляем о нашем решении продлить приостановку тура, - сказал глава ATP Андреа Гауденци. - Как и теннисные болельщики, спортсмены и организаторы турниров по всему миру, мы разделяем разочарование от принятого решения. Мы продолжаем изучать все варианты, чтобы возобновить проведение турниров, как только это будет безопасно, а также мы рассматриваем возможность переноса турниров на более поздние сроки. Как всегда, здоровье и благополучие всех в теннисном сообществе и нашей широкой аудитории остается для нас главным приоритетом в каждом принятом решении".

"Это непростое решение, но здоровье и безопасность остаются нашей главной заботой, - отметил глава ITF Давид Хаггерти. - Мы продолжаем анализировать мировую ситуацию и оценивать все возможные варианты возобновления международных турниров, когда это станет безопасно. Мы тесно сотрудничаем с заинтересованными сторонами, чтобы пересмотреть календарь мероприятий и вместе принять правильные решения".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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