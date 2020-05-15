Занявшие в сезоне-2019/20 16-20-е места клубы ФНЛ не вылетят в ПФЛ, если получат лицензию

ТАСС, 15 мая. Клубы, которые по итогам нынешнего сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли места с 16-го по 20-е, не вылетят в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), если получат лицензию на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

В пятницу состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято решение досрочно завершить сезоны Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.