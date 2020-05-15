Занявшие в сезоне-2019/20 16-20-е места клубы ФНЛ не вылетят в ПФЛ, если получат лицензию

ТАСС, 15 мая. Клубы, которые по итогам нынешнего сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли места с 16-го по 20-е, не вылетят в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), если получат лицензию на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.
В пятницу состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято решение досрочно завершить сезоны Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
"В соответствии с сегодняшним решением исполкома РФС, место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию, - говорится в сообщении. - Наконец, право сыграть в Олимп - первенстве ФНЛ сезона-2020/21 получат победители групп Олимп-ПФЛ, итоги которой сегодня также были утверждены по состоянию на 17 марта, при условии получения ими соответствующей лицензии".
Турнир был остановлен после 27 туров из 38 запланированных. Первое место занял волгоградский "Ротор", набрав 56 очков. Вторыми стали подмосковные "Химки", на счету которых 54 очка, столько же набрал и футбольный клуб "Чертаново", но уступил "Химкам" по дополнительным показателям. "Ротор" и "Химки" завоевали путевку в Российскую премьер-лигу на следующий сезон.