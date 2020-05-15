Еленцева: спортивный принцип при решении по результатам сезона ФНЛ не был соблюден

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный принцип при решении исполкома Российского футбольного союза (РФС) об определении результатов первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не был соблюден. Такое мнение ТАСС высказала президент "Торпедо" Елена Еленцева.

Исполком РФС на своем заседании в пятницу утвердил досрочное завершение соревнований в лиге. Итоги соревнований были утверждены по состоянию на 17 марта, в результате чего в Российскую премьер-лигу (РПЛ) вышли "Ротор" и "Химки", "Торпедо же заняло четвертое место.

"Мы глубоко разочарованы решением бюро исполкома. Спортивный принцип для клубов Футбольной национальной лиги не был соблюден, ведь и "Торпедо", и еще ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ, но, увы, нам не предоставили возможность побороться", - сказала Еленцева.

"Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но все равно считаю, что нынешнее решение несправедливо. Теперь нам остается усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата", - добавила она.