СМИ: Мбаппе решил не переходить из ПСЖ в "Реал" в летнее трансферное окно

ТАСС, 16 мая. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе решил не переходить в испанский "Реал" во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание AS .

По информации источника, 21-летний Мбаппе принял такое решения из-за ухудшения экономической ситуации, вызванного пандемией коронавируса. Нападающий проведет в ПСЖ еще один сезон. Контракт игрока истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что французский клуб готов отпустить Мбаппе бесплатно после окончания соглашения.

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за коронавируса. Мбаппе забил 18 голов в 20 матчах и стал лучшим бомбардиром. Подобное достижение покорилось футболисту второй год подряд, в прошлом сезоне на его счету было 33 гола.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого форвард играл в "Монако". Он является четырехкратным чемпионом Франции, также футболист по разу завоевал Кубок, Суперкубок Франции и Кубок лиги. В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку в Европе - Golden Boy. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.