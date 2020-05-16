Молодежная хоккейная лига не будет определять обладателя Кубка Харламова

ТАСС, 16 мая. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова, все команды в плей-офф займут единое место. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

30 апреля МХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть первый раунд плей-офф. Во второй раунд вышли петербургские "СКА-1946" и "Динамо", ярославский "Локо", столичная "Красная Армия", уфимский "Толпар", челябинские "Белые медведи", "Омские ястребы" и казанский "Ирбис".

"В связи с негативным развитием пандемии во всем мире этот сезон войдет в историю - мы в МХЛ впервые не называем обладателя Кубка Харламова, - сказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов. - Серия плей-офф досрочно завершилась после первой стадии, и все команды, прошедшие далее, являются равнозначными претендентами на победу. При распределении мест МХЛ, как и Континентальная хоккейная лига, опирается на принципы спортивного равенства. Мы решили дать восьми командам единое место - 1-8-е, и публикуем их в алфавитном порядке".