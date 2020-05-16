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Влияние коронавируса на спорт

Бах призвал правительства включить спорт в программу восстановления после пандемии

В субботу глава МОК и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подписали соглашение о взаимопомощи
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 16 мая. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с призывом к правительствам стран о включении спорта в их программу по восстановлению от последствий пандемии коронавируса. Комментарий функционера приводит пресс-служба МОК.

В субботу Бах и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус подписали соглашение о взаимопомощи.

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"За последние несколько месяцев этого кризиса мы видели, насколько важны спорт и физическая активность для физического и психического здоровья. Спорт может спасать жизни, - заявил Бах. - Мы воспользуемся рекомендациями ВОЗ при решении проблем в обществе после пандемии коронавируса, где здоровье будет играть гораздо более заметную роль в государственной политике, и с нетерпением ожидаем совместной работы с ВОЗ. МОК призывает правительства мира включить спорт в свои программы поддержки после кризиса в связи с важной ролью спорта в профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний".

Отмечается, что ВОЗ играла решающую роль в решении о переносе Олимпиады в Токио. "Поскольку мы готовимся к Олимпийским играм в Токио в безопасных условиях для всех участников, мы рады и благодарны за то, что можем продолжать опираться на ценные рекомендации ВОЗ", - добавил Бах.

Олимпийские игры были перенесены с лета 2020 года на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 4,6 млн человек, зафиксировано более 300 тыс. летальных исходов.

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Бах, ТомасВлияние коронавируса на спорт
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