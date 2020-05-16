"Зенит" обсудит с футболистами продление истекающих контрактов после решения правительства

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" обсудит с игроками продление истекающих в июне контрактов после решения правительства РФ о возобновлении чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса. По словам президента РФС Александра Дюкова, окончательное решение о возобновлении матчей чемпионата России примут федеральные и региональные власти. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. После паузы игры будут проходить без допуска зрителей на стадионы.

"Контракты автоматически не могут быть продлены, они будут продлены на основе переговоров с футболистами, - сказал Медведев. - Все ли футболисты дали согласие на продление соглашений? Давайте мы дождемся решения правительства о возобновлении чемпионата и уже тогда будем это обсуждать".

В составе "Зенита" у восьми игроков истекают контракты в июне 2020 года. Это вратарь Михаил Кержаков, защитники Бранислав Иванович и Игорь Смольников, полузащитники Далер Кузяев, Юрий Жирков и Олег Шатов, а также нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин. Семь футболистов, за исключением Кокорина, в этом сезоне выступали за сине-бело-голубых. 29-летний форвард находится в аренде до конца сезона в "Сочи".

"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет 9 очков.