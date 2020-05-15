Она вернется. Российская премьер-лига возобновится 21 июня

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял единогласное решение возобновить сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня. При этом президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что окончательное решение по возвращению футбола остается за федеральными и региональными властями. Бюро исполкома РФС 17 марта приостановило все соревнования под эгидой организации из-за пандемии коронавируса, на тот момент в РПЛ было сыграно 22 тура из 30 запланированных. 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая. На 21 июня запланированы матчи 23-го тура, 28 июня состоится 24-й тур, 1 июля - 25-й, 5 июля - 26-й, 8 июля - 27-й, 12 июля - 28-й, 15 июля - 29-й, 22 июля - последний, 30-й тур.

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Перенесенный матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Химками" запланирован на 24 июня. Полуфинальные встречи должны состояться 18-19 июля, а финал - 25 июля. В РФС подчеркнули, что игры Кубка будут проходить в городах с более благополучной эпидемиологической обстановкой. Дюков отметил, что место проведения полуфинального матча между "Зенитом" и "Спартаком" пока не определено и будет утверждено на бюро исполкома, который должен состояться в третьей декаде мая. "Исполком единогласно принял решение возобновить сезон с 21 июня и провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России. Такое завершение сезона позволит нам сохранить целостность и спортивный принцип, определить призеров и участников еврокубков. Во-вторых, это позволит выполнить обязательства перед партнерами, возвращение футбола на телеэкраны даст возможность привлечь тех россиян, которые раньше не интересовались футболом. Если бы футбол не возобновился, мог быть риск замещения его другими интересами у людей", - пояснил Дюков. Все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей. Кроме того, в регламент чемпионата будет внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций. Если сезон не будет доигран, итоги будут подводиться по последнему полностью завершенному туру. Дюков также рассказал о том, как будут освещаться матчи чемпионата. "Мы находимся в условиях чрезвычайной ситуации и создать идеальные условия для всех невозможно. Лучше играть, чем не играть. Что касается клубов, лиги и РФС, мы заинтересованы в том, чтобы давать как можно больше информации, но присутствие журналистов, кроме вещателя, на матчах не предполагается", - подчеркнул он. Стыковых матчей не будет Исполком РФС утвердил решение общего собрания Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и совета Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) о досрочном завершении сезона. "Лиги и клубы, к сожалению, не могут обеспечить меры безопасности, которые мы разработали. Им бы было сложно выполнять их с финансовой точки зрения", - пояснил Дюков.

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По итогам сезона два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей, пополнят лигу волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки", занявшие первые два места в остановленном первенстве ФНЛ. Если эти клубы не получат лицензию для выступления в РПЛ, они могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в сезоне-2019/20 РПЛ. При этом ни одна команда по итогам сезона не покинет ФНЛ, а победители пяти зон ПФЛ поднимутся дивизионом выше. Клубам РПЛ же совместно с лигой предстоит решить вопрос возвращения в расположение команд легионеров, многие из которых уехали на родину. "Вопрос возвращения иностранных сотрудников и игроков клуба находится на контроле у руководства страны на подписи. Все необходимые материалы мы представили. Решение должно быть принято сегодня-завтра", - рассказал ТАСС глава РПЛ Сергей Прядкин.

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11 мая президент РФ Владимир Путин отменил режим нерабочих дней, действующий с 30 марта. Решение о продлении или смягчении ограничений принимают главы каждого из регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения до 31 мая. Регламент возобновления тренировок обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. В пресс-службе "Зенита" ТАСС сообщили о том, что футболисты команды уже проводят индивидуальные занятия на поле под контролем тренерского штаба и у клуба есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме. Игроки казанского "Рубина" вернутся к тренировочному процессу на базе команды 16 мая. На территории Татарстана также разрешена организация тренировочного процесса для профессиональных клубов. Тренируются по индивидуальной программе и футболисты "Краснодара". "В ряде регионов можно тренироваться, и некоторые клубы уже приступают к тренировкам, а в других регионах это делать нельзя. И неясно, как тогда с точки зрения спортивного равенства РФС планирует решить этот вопрос, договорится ли РФС со всеми регионами о том, чтобы клубам разрешили тренироваться с завтрашнего дня", - отметил в беседе с ТАСС председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков. Кому не выгодно возобновление сезона Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил ТАСС о том, что около 12 клубов написали в РПЛ письма с позицией о досрочном завершении чемпионата. Такой точки зрения придерживался и президент "Урала" Григорий Иванов. Однако глава РФС назвал эту информацию сильным преувеличением. "Я слышал определенные высказывания, но не стоит их принимать как консолидированную позицию, которую выражает РФС", - сказал Дюков. Командам второй половины таблицы действительно было выгодно досрочное завершение чемпионата, чтобы избежать рисков вылета в ФНЛ. Девятое место, на котором находится "Уфа", отделяет от 15-го ("Крылья Советов") пять очков. Московский "Спартак", занимающий восьмое место в таблице, делал ставку на Кубок России. А при пустых трибунах красно-белые не смогут заработать большого количества средств на организации домашних матчей.

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Завершить чемпионат после 22 туров было бы благоприятно и для "Локомотива". Железнодорожники занимают второе место, дающее путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. При этом "Краснодар" имеет такое же количество очков (по 41) и на финише сезона вполне может обойти столичную команду, которую уже не будет возглавлять Юрий Семин. Выгодно прекращение сезона было и для "Динамо", бело-голубые после провального старта и смены главного тренера выдали хорошую серию и поднялись на шестое место в таблице. В случае досрочного завершения чемпионата и Кубка России динамовцы получили бы путевку в квалификационный раунд Лиги Европы. О большем же помечтать команде Кирилла Новикова можно едва ли, так как отрыв от ЦСКА, идущего на пятом месте, составляет шесть очков. Теперь "Динамо" предстоит отстоять шестое место, на которое претендуют тульский "Арсенал" и "Спартак", отстающие на два очка.

Лидер чемпионата петербургский "Зенит" оторвался от ближайших преследователей на девять очков, и сомнений во втором подряд чемпионстве команды с берегов Невы нет практически ни у кого. Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев в беседе с ТАСС подчеркнул, что для клуба важно, чтобы чемпион России определился при соблюдении спортивных принципов, а не в результате досрочного завершения сезона. "Один из важных результатов такого решения - это то, что сохраняется целостность чемпионата и Кубка России, который тоже будет доигран. Мы в "Зените" воспринимаем это решение с чувством глубокого удовлетворения, как раньше писали", - сказал Медведев. Продолжение сезона однозначно выгодно "Краснодару" и "Ростову", которые смогут побороться за место в Лиге чемпионов, при этом практически не рискуя остаться без еврокубков. Борьбу за право сыграть в Лиге Европы продолжат тульский "Арсенал" и "Спартак". Финансовые и контрактные вопросы Для клубов премьер-лиги существует еще одна важная проблема в продолжении чемпионата. Контракты многих игроков истекают 31 мая, и продлить их до конца чемпионата будет непросто. На это потребуются дополнительные средства, существенная часть которых была потеряна из-за пандемии.

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Айдамиров сообщил ТАСС о том, что "Ахмат" не будет продлевать контракты с рядом игроков. Похожая ситуация ожидается и в "Урале". "Локомотив" же, по словам Мещерякова, напротив намерен продлить соглашения футболистами как минимум до конца сезона. Еще сложнее ситуация у "Химок" и "Шинника", которые представляют ФНЛ, но продолжают борьбу в Кубке России. Контракты большей части футболистов команд истекают 31 мая, а сезон в ФНЛ досрочно завершен. Клубы для продолжения борьбы в Кубке должны пролить соглашения с футболистами на одну или две игры, при этом не играя два месяца. В противном случае "Химки" и "Шинник" могут быть исключены из розыгрыша. Ситуация с пандемией оказала серьезное влияние на финансовое положение клубов. После отказа администрации Приморского края финансировать профессиональные клубы региона с розыгрыша ФНЛ снялся владивостокский "Луч". Из-за финансовых проблем не смог завершить сезон "Армавир", долги по выплатам заработных плат с начала года есть у "Мордовии". РФС для оказания поддержки отправил письма в правительство РФ и Министерство спорта России с просьбой предоставить отсрочку по кредитам клубам, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

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Пришлось отложить подписание новых договоров со спонсорами и РФС. Ранее служба коммуникаций РФС сообщала о приостановке переговоров с авиакомпанией "Аэрофлот". При этом Дюков подчеркнул, что ни один из партнеров не просил о пересмотре условия контрактов. "Нового контракта пока нет, есть договоренность - контракт был подготовлен, но не подписан, - сказал Дюков. - Новый контракт предполагал улучшение условий для Российского футбольного союза с одной стороны, а с другой "Аэрофлот" получал дополнительный рекламный инвентарь. Если говорить о новом договоре, победил подход win-win, когда выиграли обе стороны. К сожалению, новый контракт пока не подписан в связи со сложившейся ситуацией", - пояснил Дюков. Социальное решение Решение о возобновлении чемпионата должны положительно воспринять большинство болельщиков, соскучившихся по футболу. Наверняка поднимутся и рейтинги телетрансляций, так как все поклонники, не имеющие возможности подержать любимую команду на стадионе, прильнут к экранам телевизоров. Возвращение футбола дает гражданам надежду на скорое возвращение к былой жизни без всяческих ограничений.

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"Это решение будет играть важную социальную роль, футбол нужен командам и игрокам. Долгий простой влияет на уровень мастерства. Для нас здоровье остается приоритетом. Решение, принятое в середине марта, было принято своевременно. Тогда мы мало знали о вирусе, сейчас мы готовы лучше, чем в марте", - пояснил Дюков. "То, как игры будут показаны, - очень важный элемент в отсутствие зрителей. Уверен, что мы увидим реальный интерес наших болельщиков, жителей нашей страны к этой замечательной игре. Это очень важное решение и со спортивной точки зрения, и с точки зрения перспектив развития футбола в нашей стране. Несмотря на то что дискуссии были достаточно острыми, были клубы, которые ни в какую не хотели доигрывать, РФС с участием представителей клубов принял решение доиграть сезон", - отметил в беседе с ТАСС Медведев.

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