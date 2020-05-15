Дюков: возвращение РПЛ должно поднять интерес к футболу в стране

В пятницу исполком РФС принял единогласное решение о возобновлении РПЛ с 21 июня, матчи Олимп - Кубка России начнутся с 24 июня. 1 апреля РФС приостановил все соревнования на территории страны до 31 мая.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Возобновление Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должно привлечь новых болельщиков и поднять интерес к футболу в стране. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Исполком единогласно принял решение возобновить сезон с 21 июня и провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России. Такое завершение сезона позволит нам сохранить целостность и спортивный принцип, определить призеров и участников еврокубков. Во-вторых, это позволит выполнить обязательства перед партнерами, возвращение футбола на телеэкраны даст возможность привлечь тех россиян, которые раньше не интересовались футболом. Если бы футбол не возобновился, мог быть риск замещения его другими интересами у людей", - отметил Дюков.

"Это решение будет играть важную социальную роль, футбол нужен командам и игрокам. Долгий простой влияет на уровень мастерства. Для нас здоровье остается приоритетом. Решение, принятое в середине марта, было принято своевременно. Тогда мы мало знали о вирусе, сейчас мы готовы лучше, чем в марте", - добавил президент РФС.

17 марта бюро исполкома РФС приостановило из-за пандемии коронавируса все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат страны, в котором сыграно 22 тура из 30 запланированных. 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая.