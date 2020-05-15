ФК "Локомотив" договорился с игроками о действии контрактов до завершения сезона

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Локомотив" имеет договоренности с игроками команды, чьи контракты завершаются нынешним летом, о том, что их соглашения истекут после фактического завершения чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял единогласное решение о возобновлении сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня. Сезон будет завершен до начала августа.

"Договоренности есть", - сказал Мещеряков.

Футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. В чемпионате России "Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.