Гендиректор "Зенита": рост телеаудитории матчей РПЛ покажет интерес к футболу в стране

"Мы в "Зените" воспринимаем это решение с чувством глубокого удовлетворения, как раньше писали. Это очень важное решение и со спортивной точки зрения, и с точки зрения перспектив развития футбола в нашей стране. Несмотря на то, что дискуссии были достаточно острыми и были клубы, которые ни в какую не хотели доигрывать, РФС с участием представителей клубов принял решение доиграть сезон", - сказал Медведев.

"Сейчас будет очень важный этап работы: подготовка всех регламентов и протоколов безопасности в отношении команд, персонала и работников телевидения, которые будут снимать матчи. То, как они будут показаны, - очень важный элемент в отсутствии зрителей. Уверен, что мы увидим реальный интерес наших болельщиков, жителей нашей страны к этой замечательной игре", - добавил гендиректор "Зенита".

Также Медведев подтвердил, что для клуба важно, чтобы чемпион России определился при соблюдении спортивных принципов, а не в результате досрочного завершения сезона. За восемь туров до конца лидер чемпионата "Зенит" опережает идущий вторым московский "Локомотив" на девять очков.

"Один из важных результатов такого решения - это то, что сохраняется целостность чемпионата и Кубка России, который тоже будет доигран. Несмотря на то, что сейчас очень трудные времена с эпидемиологической точки зрения и с экономической точки зрения, правительство поддержало то, что чемпионат будет доигрываться. Сейчас вместе с Роспотребнадзором с учетом специфики каждого города, где играют участники РПЛ, надо будет не только на бумаге, но и организационно подготовиться. Первый этап - это тренировочный процесс, чтобы игроки как следует потренировались, избегали травм и набрали форму, а второй - это сами матчи", - отметил он.