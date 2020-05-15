Михаил Боярский заявил, что очень рад решению возобновить сезон РПЛ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Актер театра и кино, болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский очень рад тому, что чемпионат России по футболу в скором времени может быть возобновлен. Об этом Боярский заявил ТАСС.
В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял единогласное решение о возобновлении матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.
"Это очень хорошее известие, потому что все сильно соскучились по футболу. Пусть на трибунах пока не будет зрителей, но матчи можно посмотреть по телевизору. Но я уверен в том, что к следующему сезону ситуация изменится, и футбол опять будет проходить в присутствии большого количества болельщиков", - сказал Боярский.
17 марта бюро исполкома РФС приостановило из-за пандемии коронавируса все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат страны, в котором сыграно 22 тура из 30 запланированных. В Кубке России осталось провести один четвертьфинальный матч между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом", полуфиналы и финал.
Окончательное решение о возобновлении сезона-2019/20 РПЛ остается за федеральными и региональными властями.