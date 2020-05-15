Михаил Боярский заявил, что очень рад решению возобновить сезон РПЛ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Актер театра и кино, болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский очень рад тому, что чемпионат России по футболу в скором времени может быть возобновлен. Об этом Боярский заявил ТАСС.

"Это очень хорошее известие, потому что все сильно соскучились по футболу. Пусть на трибунах пока не будет зрителей, но матчи можно посмотреть по телевизору. Но я уверен в том, что к следующему сезону ситуация изменится, и футбол опять будет проходить в присутствии большого количества болельщиков", - сказал Боярский.

17 марта бюро исполкома РФС приостановило из-за пандемии коронавируса все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат страны, в котором сыграно 22 тура из 30 запланированных. В Кубке России осталось провести один четвертьфинальный матч между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом", полуфиналы и финал.

Окончательное решение о возобновлении сезона-2019/20 РПЛ остается за федеральными и региональными властями.