Чеферин: УЕФА будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов

ТАСС, 16 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем планировалось изначально. Об этом рассказал глава УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит телекомпания beIN Sports.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.