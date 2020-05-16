Чеферин: УЕФА будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов

ТАСС, 16 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем планировалось изначально. Об этом рассказал глава УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит телекомпания beIN Sports.
УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
"В принципе, наша идея стоит в том, чтобы провести чемпионат в тех же городах. На данный момент мы провели переговоры: по девяти городам все установлено, с тремя городами есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее, - сказал Чеферин. - Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то мы готовы провести чемпионат и в 10, и в девяти, и в восьми городах".
Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.