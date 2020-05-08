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Евро-2020

Санкт-Петербург готов. Россия предоставила УЕФА гарантии на проведение матчей Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года.

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Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 17 марта УЕФА перенес турнир из-за пандемии коронавируса на следующий год. Соревнование должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Все города, которые должны были принять турнир в 2020 году, были обязаны подтвердить УЕФА гарантии о готовности провести соревнование в 2021 году до 30 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса многие функционеры работают дистанционно, что затруднило отправку всех соответствующих документов в УЕФА. Организация с пониманием относится к этой ситуации и в скором времени должна объявить список всех городов - хозяев континентального первенства.

Член исполкома УЕФА, генеральный директор российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин рассказал ТАСС, что с огромной долей вероятности список городов, которые примут встречи турнира, не изменится. "Я уверен, что идет согласование деталей, мы каких-то принципиальных моментов в городах не увидели, и думаю, что список сохранится, - сказал Сорокин. - По крайней мере, я пока не слышал о каких-то отказах или сложностях радикального масштаба, которые не позволяют тому или иному городу провести матчи Евро".

Также Сорокин подчеркнул, что российская сторона уже отправила в УЕФА все необходимые документы и подтвердила, что Санкт-Петербург примет чемпионат Европы. "Дело обстоит хорошо, гарантии подписаны. Правительством РФ и заинтересованными ведомствами проделана очень большая и эффективная работа, невзирая на все особенности момента, - сказал он. - Все согласования получены, самое главное, что гарантии подписаны председателем правительства, они переданы в УЕФА, как и корпус соглашений, которые были подписаны на заявочной стадии".

Во время чемпионата Европы Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии (в том числе две игры с участием сборной России) и один из четвертьфиналов турнира.

Календарь матчей пока не согласован

Помимо матчей чемпионата Европы, Санкт-Петербург в 2021 году примет финал Лиги чемпионов, который запланирован на 29 мая. Сорокин в беседе с ТАСС отметил, что оргкомитет скорректирует свои планы в связи с проведением двух масштабных событий за короткий промежуток времени. Будет необходимо скорректировать элементы законов и подзаконных актов, связанных с проведением Евро.

"Конечно, есть определенный вызов в взаимосвязке двух больших событий. Они разные: одно - это клубный футбол, другое - футбол сборных. Там разный профиль болельщика. Это важная и ответственная, но в значительной степени техническая работа, все основные моменты уже были согласованы, большая работа была проделана, сейчас будет работа по коррекции наших планов с учетом финала Лиги чемпионов", - отметил Сорокин.

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Кроме Санкт Петербурга, на данный момент подтвердили свои заявки на принятие матчей чемпионата Европы Лондон, Мюнхен, Баку, Дублин, Бухарест и Копенгаген. На пути к получению гарантий находятся Будапешт и Глазго. Рим, Бильбао и Амстердам пока остаются под небольшим вопросом. Поскольку матчи каждой группы принимают по два города, которые находятся в связке (игры в квартете с участием сборной России пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене), то в случае отказа какого-либо города от проведения турнира в следующем году может быть скорректировано расписание встреч.

"Пока мы знаем лишь даты проведения чемпионата Европы, они были опубликованы - с 11 июня по 11 июля 2021 года. Что касается расписания игр, пока нам ничего неизвестно о каких-то изменениях. Расписание пока не согласовано. На сегодняшний день мы живем в прежнем понимании этого расписания", - отметил Сорокин.

В марте вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании координационного совета по подготовке и проведению российской части чемпионата Европы заявил, что Россия готова принять дополнительные матчи турнира, если УЕФА обратится с соответствующей просьбой.

Сорокин не ждет большего числа возврата билетов

В связи с временной неопределенностью и дестабилизацией ситуации в мире из-за пандемии 5 мая УЕФА открыл портал, на котором болельщики в случае необходимости могут потребовать возмещения стоимости билетов на матчи перенесенного чемпионата Европы. Как отметили в пресс-службе организации, после опубликования окончательного календаря турнира у болельщиков сохранится возможность возврата средств в случае, если они все-таки не смогут посетить матчи.

"Пока информации [о количестве возвращенных билетов на игры в Санкт-Петербурге] нет, промежуточные результаты нам неизвестны. Но, как я и говорил раньше, не ожидаю, что их будет большое количество. Мы мониторим ситуацию внутри страны, в том числе через Российский футбольный союз и не ожидаем вала возвратов. Кто-то будет отказываться, но цена на билет - не такая радикальная часть бюджета", - подчеркнул Сорокин.

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Чемпионаты Европы проводятся с 1960 года, в честь 60-летнего юбилея УЕФА принял решение организовать турнир в 12 городах разных стран. Несмотря на то, что в год юбилея турнир не пройдет, он сохранит название "Евро-2020". По мнению Сорокина, интерес к чемпионату Европы в следующем году возрастет.

"Футбол предоставит глоток позитива в следующем году, потому что люди уже устали от отсутствия хороших новостей. Здесь я вижу обратный, позитивный эффект, который несет футбол", - резюмировал Сорокин.

Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании, две первые встречи пройдут в Санкт-Петербурге, третья - в Копенгагене.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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