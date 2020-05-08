Санкт-Петербург готов. Россия предоставила УЕФА гарантии на проведение матчей Евро-2020

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 17 марта УЕФА перенес турнир из-за пандемии коронавируса на следующий год. Соревнование должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Все города, которые должны были принять турнир в 2020 году, были обязаны подтвердить УЕФА гарантии о готовности провести соревнование в 2021 году до 30 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса многие функционеры работают дистанционно, что затруднило отправку всех соответствующих документов в УЕФА. Организация с пониманием относится к этой ситуации и в скором времени должна объявить список всех городов - хозяев континентального первенства.

Член исполкома УЕФА, генеральный директор российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин рассказал ТАСС, что с огромной долей вероятности список городов, которые примут встречи турнира, не изменится. "Я уверен, что идет согласование деталей, мы каких-то принципиальных моментов в городах не увидели, и думаю, что список сохранится, - сказал Сорокин. - По крайней мере, я пока не слышал о каких-то отказах или сложностях радикального масштаба, которые не позволяют тому или иному городу провести матчи Евро".

Также Сорокин подчеркнул, что российская сторона уже отправила в УЕФА все необходимые документы и подтвердила, что Санкт-Петербург примет чемпионат Европы. "Дело обстоит хорошо, гарантии подписаны. Правительством РФ и заинтересованными ведомствами проделана очень большая и эффективная работа, невзирая на все особенности момента, - сказал он. - Все согласования получены, самое главное, что гарантии подписаны председателем правительства, они переданы в УЕФА, как и корпус соглашений, которые были подписаны на заявочной стадии".

Во время чемпионата Европы Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии (в том числе две игры с участием сборной России) и один из четвертьфиналов турнира.

Календарь матчей пока не согласован

Помимо матчей чемпионата Европы, Санкт-Петербург в 2021 году примет финал Лиги чемпионов, который запланирован на 29 мая. Сорокин в беседе с ТАСС отметил, что оргкомитет скорректирует свои планы в связи с проведением двух масштабных событий за короткий промежуток времени. Будет необходимо скорректировать элементы законов и подзаконных актов, связанных с проведением Евро.

"Конечно, есть определенный вызов в взаимосвязке двух больших событий. Они разные: одно - это клубный футбол, другое - футбол сборных. Там разный профиль болельщика. Это важная и ответственная, но в значительной степени техническая работа, все основные моменты уже были согласованы, большая работа была проделана, сейчас будет работа по коррекции наших планов с учетом финала Лиги чемпионов", - отметил Сорокин.