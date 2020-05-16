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Футбол в России

Семин ответит на вопросы болельщиков "Локомотива" после ухода из клуба

ТАСС, 16 мая. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин ответит на вопросы болельщиков железнодорожников после того, как покинет команду. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение не продлевать контракт с Семиным, который действует до 31 мая.

"Дорогие друзья, мы всегда были и будем вместе. Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы", - написал 73-летний специалист.

Семин возглавляет "Локомотив" с августа 2016 года. За этот период железнодорожники стали чемпионами страны сезона-2017/18, дважды обладателями Кубка России (2016/17 и 2018/19) и один раз выиграли Суперкубок России (2019). Ранее Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. При нем клуб становился чемпионом России (2002, 2004) и выигрывал кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01).

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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