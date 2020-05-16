Семин ответит на вопросы болельщиков "Локомотива" после ухода из клуба

ТАСС, 16 мая. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин ответит на вопросы болельщиков железнодорожников после того, как покинет команду. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение не продлевать контракт с Семиным, который действует до 31 мая.