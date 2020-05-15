Конец прекрасной эпохи. Юрий Семин покинет пост главного тренера "Локомотива"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Совет директоров московского "Локомотива" в четверг принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным, который действует до 31 мая текущего года. Новым наставником железнодорожников станет 40-летний сербский специалист Марко Николич. Вместе с Семиным ушла целая эпоха в истории "Локомотива". В общей сложности он возглавлял "Локомотив" 24 сезона (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020) и стал единственным тренером в истории клуба, который приводил его к титулу чемпиона страны, сделав это трижды (2002, 2004, 2017/18). При Семине "Локомотив" шесть раз побеждал в Кубке страны, а в 2007 году, когда команда завоевала этот трофей под руководством Анатолия Бышовца, Семин был президентом клуба. Также Семин выиграл титул чемпиона Украины с киевским "Динамо" в сезоне-2008/09, он является единственным тренером, приводившим команды к чемпионству в первенствах России и Украины.

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Именно с приходом Семина "Локомотив" стал российским топ-клубом, который стабильно претендовал на самые высокие места в чемпионате и Кубке страны. Но легендарный тренер ценен не только трофеями, но и тем, что смог привлечь на трибуны новых болельщиков железнодорожников. Именно в его эпоху их число значительно выросло. Во времена СССР "Локомотив" зачастую называли "пятым колесом в телеге московского футбола" (пятой командой Москвы после "Спартака", "Динамо", ЦСКА и "Торпедо"). С начала ХХI века железнодорожники по числу болельщиков превзошли динамовцев и торпедовцев и по популярности в России уступают только "Спартаку", "Зениту" и ЦСКА. "Семин - это целая эпоха в футболе. Мы с ним в сборной прошли тяжелейший период. Я его уважаю, мы столько лет знакомы. С ним связаны все победы "Локомотива", - сказал ТАСС бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Конфликты Семина с руководством Семин зачастую расходился в позициях с генеральными директорами и президентами клуба. Главный тренер на протяжении всей карьеры утверждал, что именно он должен управлять трансферной политикой клуба и не любил, когда нефутбольные люди вмешивались в тренировочный процесс. Так случалось с Ольгой Смородской, после конфликта с которой Семин покинул клуб в 2010 году, и даже с Валерием Филатовым, в тандеме с которым тренер написал самую яркую страницу в истории клуба. Тогда конфликт был не таким очевидным и скрасить его удалось чемпионством в 2004 году. Спустя год Семин возглавил сборную России.

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Противоречия у Семина были и с предыдущим президентом клуба Ильей Геркусом. Геркус не раз пытался уволить Семина, но не находил поддержки у остальных членов совета директоров. Тренер также не одобрял трансферную политику функционера, но при этом сумел привести команду к чемпионству. После этого Семин наложил вето на трансферы игроков чемпионского состава, а Геркус в конце 2018 года был вынужден покинуть свой пост. С приходом на должность генерального директора Василия Кикнадзе разговоров об отставке Семина стало еще больше. В упрек тренеру ставились его методы тренировок с упором на физическую подготовку, которые не нравились ряду игроков. Семин не нашел общего языка с нападающим сборной России Федором Смоловым, который зимой был отдан в аренду в испанскую "Сельту". Наставник был недоволен тем, что летом клуб не смог найти замену ушедшим опорным полузащитникам Дмитрию Тарасову и Игорю Денисову, а также атакующему хавбеку Мануэлу Фернандешу. Отсутствие возможности ротации состава привело к спаду "Локомотива" во второй половине осенней части сезона. Железнодорожники из-за игры на два фронта (чемпионат России и Лига чемпионов) потеряли ряд важных очков и фактически выбыли из чемпионской гонки с "Зенитом". В еврокубках красно-зеленые тоже преуспеть не смогли, заняв последнее место в группе с "Байером", "Атлетико" и "Ювентусом". "Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер. Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты", - отметил в беседе с ТАСС советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин. Во второй половине марта, когда чемпионат уже был приостановлен из-за пандемии коронавируса, специалист занял противоположную руководству клуба позицию, публично заявив, что игроки не должны отказываться от зарплат в полном объеме. Несмотря на это, футболисты согласились на 40-процентное снижение доходов на время паузы. Сторонников в клубе у Семина почти не осталось, тренера всячески поддерживали лишь болельщики. Ряд фанатских объединений выступили с заявлением, в котором оказали поддержку Семину и попросили игроков команды заступиться за своего тренера. "Локомотив" выполнил все обязательства перед Семиным Весомым аргументом Семина были результаты команды. Он принял коллектив в 2016 году, когда железнодорожники шли в середине турнирной таблицы, и сразу же сумел завоевать Кубок России. Уже в следующем сезоне "Локомотив" впервые за 14 лет стал чемпионом страны, еще через год команда Семина завоевала Кубок, а в нынешним сезоне стала обладателем Суперкубка России. Несмотря на спад в концовке осенней части чемпионата, железнодорожники за восемь туров до окончания чемпионата идут на втором месте и сохраняют хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Семин должен был доработать сезон до конца, но в ситуацию вмешался форс-мажор. Контракт с тренером истекал 31 мая. В случае возобновления чемпионата новому тренеру "Локомотива" предстоит сходу адаптироваться к коллективу и как минимум сохранить второе место. Болельщики "Локомотива" еще долго не простят руководству решение по отношению к своему кумиру, что будет оказывать дополнительное давление на команду и Николича. "Это как убийство клуба, не знаю, что хотят с ним сделать. Это понимают все. Это не просто увольнение Семина, человека, который по сути создал этот клуб, это плевок в сторону всего нашего футбола. Это сделали люди, которые ничего не понимают в футболе, которые к нему безразличны", - отметил в беседе с ТАСС заслуженный артист России, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов. В конце марта Кикнадзе сообщил о том, что Семин станет почетным президентом клуба после того, как покинет пост главного тренера. Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью ТАСС подтвердил, что клуб предложил Семину такую должность, а также сделал предложение присвоить академии "Локомотива" его имя. "Мы говорим о том, что у него [Семина] контракт закончился, и в этом плане клуб никого никак не обидел. После окончания контракта одного человека идет процедура заключения контракта с другим человеком. Обязательств по заключению контракта не было, поэтому с точки зрения того, что не продлили, мы эту формулировку убираем, она неправильная. Мы контракт не разрывали, клуб выполнил все, что было прописано в контракте, который был подписан, в том числе и Юрием Павловичем Семиным", - подчеркнул Мещеряков. Отставки знаковых тренеров в футболе Как изменится игра и результаты "Локомотива" при новом тренере, пока можно только гадать. История футбола говорит о том, что новые специалисты, приходящие на место легенд клубов, крайне редко справляются с давлением и ожиданиями, возложенными на них. Зачастую после уходов тренеров, творивших историю, клубы переживают длительный кризис и не долго не могут вернуть себе былое величие.

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Алекс Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год и за это время сумел выиграть с командой 13 титулов чемпиона Англии и дважды победил в Лиге чемпионов (1999, 2008). Еще до окончания чемпионского сезона-2012/13 Фергюсон объявил о своем уходе, а манкунианцы с тех пор так и не смогли завоевать титул лучшей команды страны. "Арсенал" после расставания с Арсеном Венгером в 2018 году не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов, а в нынешнем чемпионате и вовсе располагается в середине таблицы. При французском тренере лондонская команда трижды становилась чемпионом страны и 19 лет подряд выступала в самом престижном клубном турнире Европы. Яркий пример существует и в российском футболе. В 2003 году тогдашний президент "Спартака" Андрей Червиченко уволил из команды Олега Романцева после победы в Кубке России. Под его руководством "Спартак" выиграл чемпионат СССР и восемь раз становился чемпионом России. После ухода Романцева "Спартак" не выиграл ни одного титула в последующие 14 лет - такого большого перерыва между трофеями в истории красно-белых не случалось никогда. Футбольным болельщикам известны и две легенды, связанные с ушедшими тренерами. Венгерский тренер Бела Гуттман дважды подряд выиграл с португальской "Бенфикой" Кубок европейских чемпионов (1961, 1962), но не получил повышения зарплаты от руководства клуба и покинул его, заявив, что клуб не сможет в течение следующего века выиграть ни одного еврокубка. "Бенфика" с тех пор играла в восьми финалах европейских турниров, но не смогла выиграть ни одного.

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Похожая легенда существует и в отечественном футболе - перед началом чемпионата СССР 1979 года московское "Динамо" во главе с Юрием Севидовым отправилось на турниры в США. Тренер, приводивший "Динамо" к чемпионству в весеннем первенстве СССР 1976 года, встретился с приятелем-эмигрантом, что не осталось без внимания КГБ, и после возвращения Севидова сняли с должности. Якобы после этого супруга тренера Лидия Севидова посчитав, что к ее мужу отнеслись жестоко, на эмоциях сказала, что "Динамо" больше не будет чемпионом. С 1976 года бело-голубые ни разу не выигрывали первенство страны. Семин же "Локомотиву" никогда зла не желал. Тренеру 11 мая исполнилось 73 года, однако, судя по его энергии, силы продолжать работу у него есть. В ответ на вопрос ТАСС о продолжении тренерской карьеры Семин ответил, что "сейчас ему нужно отдохнуть". Ученик Антича Вероятно, чемпионат России будет доигран при пустых трибунах, и это может помочь Николичу. Многое в отношениях нового тренера с болельщиками будет зависеть от результатов оставшихся восьми матчей сезона. Если 40-летний специалист сумеет вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов, то негативных отзывов от поклонников железнодорожников перед началом нового чемпионата, скорее всего, ему удастся избежать. Новый тренер "Локомотива" по ходу своей карьеры уже успел справиться с давлением многочисленных и эмоциональных болельщиков "Партизана". В 2015 году у Николича был конфликт с руководством белградского клуба, в результате чего он покинул команду, которая шла на первом месте в таблице. Однако через сезон руководство приняло решение вернуть Николича на пост главного тренера.

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