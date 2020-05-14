Мутко назвал Семина эпохой в российском футболе

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший министр спорта РФ и бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко назвал главного тренера "Локомотива" Юрия Семина эпохой в российском футболе. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Локомотив" в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с Семиным. На этом посту 73-летнего специалиста сменит 40-летний серб Марко Николич, последним местом работы которого был венгерский "Фехервар".

"Семин - это целая эпоха в футболе. Мы с ним в сборной прошли тяжелейший период. Я его уважаю, мы столько лет знакомы. С ним связаны все победы "Локомотива", - сказал Мутко.

Семин возглавлял сборную России в 2005 году, когда Мутко был главой РФС.