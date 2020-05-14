{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гершкович: решение ФК "Локомотив" не продлевать контракт с Семиным нельзя объяснить

В четверг "Локомотив" объявил, что вместо 73-летнего Семина команду возглавит серб Марко Николич
Руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Решение футбольного клуба "Локомотив" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным нельзя объяснить. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России, руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович.

В четверг "Локомотив" объявил, что вместо 73-летнего Семина команду возглавит серб Марко Николич.

На эту тему
Николич сменит Семина на посту главного тренера футбольного клуба "Локомотив"

"После такого известия у меня нет слов просто. На мой взгляд, это ничем не объяснимый поступок. Руководство "Локомотива" обязательно должно рассказать о причинах такого серьезного шага. При Семине команда на протяжении многих лет неоднократно добивалась успехов, становилась чемпионом, побеждала в Кубке России и Суперкубке, постоянно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - сказал Гершкович.

"Результат есть, молодые футболисты растут, коллектив боеспособный, болельщики Семина обожают. Причина замены, повторюсь непонятна, да и пришедшего специалиста разве можно сравнить с Семиным? Я не думаю, что перспективы развития клуба с такой сменой тренера будут радужными. Мне кажется, будут серьезные проблемы: игровые, внутри самого коллектива, да и отношения с болельщиками осложнятся, я считаю", - добавил он.

После 22 туров приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Булыкин: перед Семиным в "Локомотиве" стояли задачи, которые он не решил
По мнению бывшего игрока команды, новый главный тренер приходит в непростое время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС