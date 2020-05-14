Гершкович: решение ФК "Локомотив" не продлевать контракт с Семиным нельзя объяснить

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Решение футбольного клуба "Локомотив" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным нельзя объяснить. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России, руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович.

"После такого известия у меня нет слов просто. На мой взгляд, это ничем не объяснимый поступок. Руководство "Локомотива" обязательно должно рассказать о причинах такого серьезного шага. При Семине команда на протяжении многих лет неоднократно добивалась успехов, становилась чемпионом, побеждала в Кубке России и Суперкубке, постоянно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - сказал Гершкович.

"Результат есть, молодые футболисты растут, коллектив боеспособный, болельщики Семина обожают. Причина замены, повторюсь непонятна, да и пришедшего специалиста разве можно сравнить с Семиным? Я не думаю, что перспективы развития клуба с такой сменой тренера будут радужными. Мне кажется, будут серьезные проблемы: игровые, внутри самого коллектива, да и отношения с болельщиками осложнятся, я считаю", - добавил он.

После 22 туров приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков.