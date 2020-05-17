Мацуев: Семин еще будет работать как тренер на самом высоком уровне

"Желаю ему здоровья и чтобы он не уходил на пенсию как тренер. Потому что, как мы видим, на его примере годы не берут свое, и я уверен, что он еще поработает, а мы ему поможем эмоционально, - сказал Мацуев. - Он знает, сколько людей за него в этой ситуации, и его поддерживают болельщики не только "Локомотива", но и других команд".

"Я большой поклонник Юрия Палыча, хоть я и спартаковец, мы с ним в прекрасных отношениях: он приходил на мои концерты, а я - на футбольные матчи с участием его команды. Это мягко говоря, странная ситуация: расстаться в такой период времени с такой глыбой, тем более "Локомотив" идет сейчас на втором месте, и нужно сейчас доигрывать сезон с новым тренером, когда эмоциональный заряд, мягко говоря, отрицательный. Я желаю Юрию Павловичу здоровья, написал ему, мы созвонились. Это большой мэтр, наша легенда, безусловно, и замечательный человек - чистый, бескорыстный, и я очень переживаю за это решение, потому что чисто по-человечески мне это непонятно", - добавил он.

По словам Мацуева, ему была всегда симпатична игра команд Семина. "На самом деле, "Локомотив" - всегда очень симпатичная команда, и отношение к нему [Семину] человеческое, несмотря на то, что есть дерби. Я за него переживаю и хочу, чтобы его не подвело здоровье. Я ему написал: "Юрий Палыч, вы лучший, мы всегда будем с вами, несмотря ни на что", - подчеркнул пианист.