СМИ: футболист "Сельты" Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина

Штраф составил €60 тыс., что стало крупнейшей суммой в истории штрафов "Сельты". Санкции к 25-летнему игроку применены за отъезд в Копенгаген на своей машине во время пандемии коронавируса и без разрешения клуба.

ТАСС, 17 мая. Испанский футбольный клуб "Сельта" оштрафовал датского полузащитника Пионе Систо за нарушение условий карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Систо перешел в "Сельту" из датского "Мидтьюллана" летом 2016 года. За испанскую команду Систо сыграл 133 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 14 голевых передач. В составе датского клуба футболист выиграл чемпионат страны. За сборную Дании Систо сыграл 21 матч и забил один мяч.

После Систо на родину отправился российский форвард "Сельты" Федор Смолов, который, в свою очередь, предупредил руководство клуба. О санкциях в отношении Смолова не сообщается. Россиянин перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива". В составе команды из Виго 30-летний нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

До вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса клубы в чемпионате Испании провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков). На втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). "Сельта" располагается на 17-й позиции, набрав 26 очков, ее отрыв от зоны вылета составляет одно очко.