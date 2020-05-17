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Футбол в Испании

Испанским футбольным клубам разрешили проводить командные тренировки

Согласно протоколу безопасности лиги, каждая группа должна состоять не более, чем из 10 человек

ТАСС, 17 мая. Футбольные клубы чемпионата Испании получили разрешение от руководства лиги на проведение с 18 мая командных тренировок во время пандемии коронавируса. Об сообщает пресс-служба испанской "Барселоны".

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Клубы перешли к третьей стадии возобновления спортивной деятельности. Согласно протоколу безопасности лиги, каждая группа должна состоять не более, чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков). На втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47).

Первым из ведущих европейских чемпионатов, возобновивших свою деятельность, стал чемпионат Германии. 26-й тур первенства стартовал в субботу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Испании зафиксировано более 230 тыс. случаев заражения, свыше 27 тыс. человек умерли.

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