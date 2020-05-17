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Футбол в России

Семак: пять замен в матче позволят футбольным клубам плавно войти в сезон

Чемпионат России возобновится 21 июня

ТАСС, 17 мая. Игроки российских футбольных клубов смогут плавно войти в сезон благодаря пяти заменам по ходу встреч. Такое мнение высказал главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В пятницу исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить 21 июня чемпионат России, приостановленный 17 марта из-за пандемии коронавируса. В регламент чемпионата будет внесено изменение, разрешающее проводить пять замен в течение одного матча, в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

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"Я думаю, это хорошо, потому что у нас не будет возможности после такой паузы проводить даже контрольные матчи. Обычно в перерывах мы играем от трех до шести матчей, сейчас до возобновления большинство команд совсем не сыграют, так как играть не с кем, опасность высокая, найти партнера по спаррингу будет практически невозможно, - считает Семак. - Я за пять замен - это позволит плавно подойти к сезону, давая возможность отдыхать игрокам, которые будут хуже себя чувствовать функционально. Хотя не думаю, что такой опыт перенесется на следующий сезон, это связано с отсутствием подготовки к этой части сезона".

В субботу первым из ведущих европейских первенств был возобновлен чемпионат Германии, где в 26-м туре сразу несколько команд воспользовались правилом пяти замен. Согласно регламенту, изменения в составе проводились в три временных отрезка, чтобы не создавать задержку времени. В апреле сообщалось, что подобную практику собираются применить и в чемпионате Англии.

"Хорошая идея по поводу пяти замен была у англичан - три временных отрезка для того, чтобы сделать замены, из них две двойные, одна одинарная, чтобы сохранялась динамика игры и время не затягивалось, потому что при пяти заменах, если ни одна команда не использует замены, а потом в конце начнет их делать, каждая будет занимать по две-три минуты", - заключил Семак.

"Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

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Российский футболСемак, Сергей Богданович
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