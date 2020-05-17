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Футбол в России

Мигицко: российский футбол без зрителей - это ЧП, но нужно думать о здоровье игроков

Народный артист России отметил, что с удовольствием будет следить за чемпионатом страны по телевизору
Сергей Мигицко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Сергей Мигицко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Проведение матчей чемпионата России по футболу без зрителей является чрезвычайным происшествием, но нужно думать о здоровье игроков и зрителей. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России, актер театра и кино Сергей Мигицко.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 июня. Матчи до конца сезона будут проходить без зрителей.

"Футбол без зрителей - это, конечно, ЧП. Но в данном случае сложилась такая острая ситуация, и мы должны думать о здоровье наших граждан, и наших футболистов, - сказал Мигицко. - С удовольствием буду следить за чемпионатом по телевизору. Я очень люблю всех, кто играет в футбол, и желаю всем нашим футболистам здоровья, хорошего самочувствия, чтобы все игры прошли без проблем - очень буду за них болеть".

"Решение по поводу продолжения чемпионата уже принято. К сожалению, все мы являемся заложниками сегодняшней ситуации. Футболистам нельзя терять форму, они должны ее поддерживать. Мы не должны долго оставаться без нашего любимого футбола, мы соскучились по спорту", - добавил он.

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