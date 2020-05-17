ФК "Крылья Советов" получил разрешение на проведение командных тренировок

ТАСС, 17 мая. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Самарской области разрешил футбольному клубу "Крылья Советов" проводить командные занятия на тренировочной базе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Находящиеся в России игроки клуба в понедельник соберутся в Самаре и в ближайшее время начнут коллективную подготовку к возобновлению сезона. Отмечается, что все тренировки должны проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В пятницу исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить 21 июня чемпионат России, приостановленный 17 марта из-за пандемии коронавируса. "Крылья Советов" идут на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы, набрав в 22 турах 22 очка.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 281 тыс. случаев заражения, выздоровели более 67 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. пациентов.