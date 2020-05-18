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Допинг в спорте

РУСАДА готово приступить к послематчевым тестированиям футболистов с возобновлением сезона

В пятницу исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово приступить к послематчевым тестированиям футболистов с возобновлением сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса 17 марта.

"РУСАДА пока не получало проект регламента проведения футбольных матчей в условиях пандемии коронавируса, я думаю, что мы получим этот документ после того, как он будет утвержден и предварительно согласован с Роспотребнадзором, - сказала Пахноцкая. - От себя могу добавить, что мы с возобновлением футбольного сезона намерены продолжать работу по допинг-тестированию игроков после матчей с соблюдением всех строжайших санитарных и эпидемиологических норм. На каждом стадионе есть помещение для допинг-контроля, которое, как я понимаю, будет проходить тщательную дезинфекцию наряду с раздевалками, судейской комнатой, а инспекторы допинг-контроля, как и раньше, будут приезжать на матчи, никого из организаторов предварительно не уведомляя".

С января по март РУСАДА протестировало 17 игроков РПЛ. В январе были проверены на допинг пять футболистов "Локомотива" (Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук), в марте протестировано три представителя этого клуба (Гилерме, Жемалетдинов, Владислав Игнатьев). Также в первый месяц весны были проверены на допинг четыре игрока петербургского "Зенита" (Александр Ерохин, Вячеслав Караваев, Михаил Кержаков и Юрий Жирков), три спартаковца (Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Роман Зобнин), три футболиста "Краснодара" (Ари, Матвей Сафонов, Егор Сорокин) и один - грозненского "Ахмата" (Андрей Семенов). С 28 марта РУСАДА приостановило допинг-тестирование в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 4,5 млн человек, более 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случая заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722.

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