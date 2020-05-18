Все тесты на коронавирус в "Зените" дали отрицательный результат

16 мая в российском футболе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана. В клубе рассчитывают на то, что 35-летний форвард уже через три-четыре недели приступит к тренировкам.

"У нас нет ни одного случая заражения коронавирусом, слава богу, - сказал Медведев. - Что касается Фарфана, знаю, что он был на самоизоляции. Как я знаю, у него идет контролируемая, легкая форма. Дай бог, чтобы он выздоровел и приступил к тренировкам".

"Это [случай с Фарфаном] еще раз показывает, что подхватить вирус можно где угодно, пойдя в магазин, или пересечься с кем-то на прогулке. Поэтому очень важно соблюдать все необходимые меры", - добавил гендиректор "Зенита".

Также представитель руководства сине-бело-голубых отметил, что в клубе тестирование проводится на регулярной основе. "Мы на прошлой неделе провели двойные тесты, чтобы исключить ошибки в ту или иную сторону. Все тесты дали отрицательный результат, будем продолжать делать их и в будущем. По регламенту [возобновления сезона в РПЛ] прописана система тестирования игроков, прибывающих на матчи", - отметил собеседник агентства.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союза (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Зенит" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский "Локомотив" на девять очков.