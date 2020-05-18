Фонд ФИФА организует благотворительный матч для сбора денег на борьбу с пандемией

ТАСС, 18 мая. Фонд Международной федерации футбола (ФИФА) по работе с проектами, связанными с социальным развитием, организует благотворительный матч для сбора средств на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Мы обязаны продемонстрировать солидарность и продолжаем делать все возможное, чтобы участвовать в борьбе с пандемией, - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. - Мы принимали активное участие в повышении осведомленности посредством нескольких других кампаний, ФИФА также внесла финансовый вклад в решение этой проблемы, но теперь мы обязуемся организовать глобальное мероприятие по сбору средств, когда этому будет способствовать ситуация, даже если это произойдет только через несколько месяцев".

"Более подробная информация об этом уникальном событии, включая место, дату, участников и формат, будет объявлена фондом в надлежащее время, - сообщил генеральный директор фонда Юрий Джоркаефф. - В настоящее время рассматриваются различные сценарии и планы, каждый из которых соответствует требованиям здравоохранения и другим указам соответствующих правительств и международных организаций".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 4,5 млн человек, более 305 тыс. умерли.