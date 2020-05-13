СМИ: ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20 из-за пандемии

ТАСС, 13 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру (фейр-плей), определяются мужская и женская команды сезона. Церемония была запланирована на сентябрь.