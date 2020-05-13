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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: ФИФА не будет определять лучшего футболиста сезона-2019/20 из-за пандемии

Церемония награждения была запланирована в сентябре
Церемония The Best FIFA Football Awards - 2019 EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Церемония The Best FIFA Football Awards - 2019
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 13 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру (фейр-плей), определяются мужская и женская команды сезона. Церемония была запланирована на сентябрь.

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Влияние коронавируса на спорт
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