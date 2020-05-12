Конгресс ФИФА пройдет 18 сентября в формате видеоконференции

Изначально конгресс должен был пройти 5 июня в Аддис-Абебе, но в марте он был перенесен на 18 сентября. Во вторник бюро совета ФИФА подтвердило дату проведения и утвердило его формат. Конгресс ФИФА состоится в 70-й раз, в 2018 году заседание приняла Москва.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли.