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Мировой футбол

Конгресс ФИФА пройдет 18 сентября в формате видеоконференции

Изначально заседание должно было пройти 5 июня в Аддис-Абебе, но затем было перенесено на 18 сентября
Конгресс ФИФА - 2019 EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Конгресс ФИФА - 2019
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 12 мая. Заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 18 сентября и пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Изначально конгресс должен был пройти 5 июня в Аддис-Абебе, но в марте он был перенесен на 18 сентября. Во вторник бюро совета ФИФА подтвердило дату проведения и утвердило его формат. Конгресс ФИФА состоится в 70-й раз, в 2018 году заседание приняла Москва.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли.

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Мировой футбол
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