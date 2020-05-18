ФК "Рубин" приступит к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус

18 мая пресс-служба "Рубина" сообщила, что тест 23-летнего защитника команды Константина Плиева дал положительный тест на коронавирус. В сообщении клуба отмечалось, что игрок не контактировал с другими членами команды. Его самочувствие оценивается как хорошее, футболист находится под наблюдением врачей во Владикавказе.

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки казанского футбольного клуба "Рубин" начнут подготовку к возобновлению чемпионата России после получения результатов тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанцев.

"Команда начнет заниматься, когда будут результаты тестов. Не можем гарантировать, когда именно будут результаты, потому что в прошлый раз мы ждали в одну дату, получили в другую. Насколько знаем, их сейчас быстро делают. Сдавать тесты будем в ближайшее время, сегодня-завтра", - сообщили в пресс-службе.

Плиев стал вторым игроком из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), тест которого показал положительный результат на коронавирус. 16 мая стало известно, что положительным оказался тест перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

Сезон в Тинькофф - РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союза (РФС) принял решение продлить паузу до 31 мая. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Рубин" после 22 туров из 30 запланированных занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в премьер-лиге, составляет одно очко.