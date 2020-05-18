Бывший чемпион мира по боксу Бриггс договорился с Тайсоном о проведении поединка

В конце апреля Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в котором американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду.

ТАСС, 18 мая. Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелом весе Шеннон Бриггс и Майк Тайсон договорились о проведении поединка. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

"Я недавно разговаривал с Майком Тайсоном - все идет к тому, что мы проведем официальный бой, - сообщил Бриггс. - Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем биться".

Тайсону 53 года, в 58 поединках он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Тайсон становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации. Он был признан лучшим боксером по версии журнала "Ринг".

Тайсон включен в Международный зал славы бокса (2011), во Всемирный зал боксерской славы (2010). В 2013 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).

Бриггсу 48 лет, на его счету 68 боев, в которых он одержал 60 побед (53 нокаутом). Шесть раз он уступил, однажды была зафиксирована ничья и один раз бой не состоялся. Последний раз Бриггс выходил на ринг 21 мая 2016 года, когда победил накаутом аргентинца Эмилио Зарате.