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Евро-2020

Бильбао предоставил УЕФА гарантии проведения матчей Евро-2020

После переноса турнира это должны сделать все города-хозяева
Описание
© EPA-EFE/LUIS TEJIDO

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Испанский Бильбао предоставил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантии проведения матчей перенесенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета матчей турнира в Бильбао.

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17 марта чемпионат Европы перенесли на 2021 год. Города-организаторы к определенному сроку должны подтвердить намерения принять матчи турнира.

"Все гарантии были предоставлены государственными органами, контракты будут подписаны всеми заинтересованными сторонами. На данный момент маловероятно, что Бильбао не будет принимать матчи в 2021 году", - сообщили в пресс-службе.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Бильбао должен принять четыре матча турнира - три игры группового этапа и матч 1/8 финала.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.

Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Теги
ИспанияЕвро-2020
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