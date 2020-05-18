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Футбол в Италии

СМИ: Дибала подпишет новый контракт с "Ювентусом"

Соглашение будет рассчитано до лета 2025 года

ТАСС, 18 мая. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подпишет с аргентинским нападающим Пауло Дибалой новый контракт, рассчитанный до лета 2025 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

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По данным портала, стороны уже договорились о новых условиях соглашения, согласно которому зарплата нападающего возрастет. По информации Football Italia, Дибала по действующему контракту, рассчитанному до 30 июня 2022 года, получает €7,5 млн в год.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел 34 матча за "Ювентус", забив 13 мячей и отдав 12 голевых передач. За туринский клуб он выступает с 2015 года, ранее он играл в итальянском "Палермо" и аргентинском "Институто АС". На счету форварда 29 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил два мяча и отдал пять голевых передач.

В составе "Ювентуса" Дибала четыре раза выиграл чемпионат Италии, трижды - Кубок Италии и два раза - Суперкубок Италии.

21 марта Дибала написал в Twitter, что его тест на коронавирус дал положительный результат. 6 мая пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что аргентинец выздоровел.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

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